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Kayseri'de kayıp olarak aranan genç herkesi şaşırttı! Ağaç altında uyurken bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan gençten haber alamayan aile durumu ekiplere bildirdi. İlçede arama başlatan ekipleri genci ağaç altında uyurken buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan K.K. (20) iddiaya göre sabah saat 06.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı. K.K.’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. K.K.’yi bulmak için AFAD, ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

AFAD’dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında K.K.’nin gidebileceği yerler tek tek arandı. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında K.K., bir ağacın altında uyurken bulundu.

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