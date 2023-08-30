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DÜNYA

Japonya Başbakanı nükleer sızıntı endişesini bitirmek için çiğ balık yedi

2011’de yaşanan felaket sonrası kapatılan Fukuşima Nükleer Santrali’nden sızıntı başladığı ve balıkların zehirlendiği iddiaları üzerine Japonya Başbakanı Kişida Fumio, kameralar karşısında bölgeden tutulmuş çiğ balık yedi.

2011’de yaşanan doğal felaket sonrasında geçen hafta Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun tahliye edilmesi sırasında sızıntı olduğu ve deniz ürünlerini zehirlediği iddiaları üzerine Japonya Başbakanı Fumio'dan ilginç bir uygulama geldi. Başbakanı Fumio, kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti.

Başbakan kamera önünde şaşimi yedi!

Kyodo News’in haberine göre, öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini tercih etti. Japonya’nın başbakanı, endişeleri gidermek için saşimi yedi.
Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi.

Ekonomi bakanı Fukuşima pirinci yedi

Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida’nın Fukuşima’da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan “saşimi” yediğini söyledi. Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda “hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi” gerektiğini ifade etti.

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