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Tatil için Almanya'dan geldi, eşyalarını dışarı atıp evini ateşe verdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tatil için Almanya'dan Çorum'a gelen bir kişi yüksek ses yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. Polislerin ikaz için geldiği evde şahıs eşyalarını dışarı atıp evini ateşe verdi.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T'yi gözaltına aldı.

Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Çorum'a geldiği öğrenildi.

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