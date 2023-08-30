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Belediye personelinin dolum cihazından topladığı parayı saniyeler içinde çaldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya Muratpaşa'da belediye personelinin toplu taşıma biniş kartı dolum cihazından topladığı ve araca koyduğu paraları torba ile çalan hırsız polis ekiplerinin yoğun çalışması ile yakalandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personellerinden Serhat A. ve Kenan D, Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı’ndaki biriken paraları toplama görevine çıktı.

İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen torbaları araca koyan personeller, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan indi ve kapısını kilitlemeyi unuttu.

Bu sırada 2 kimliği belirsiz şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan bir tanesini alıp kaçtı. Durumu fark eden personeller şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

Kimliği tespit edilen O. D., kaldığı ikametin yakınında kıskıvrak ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan O. D.’nin üzerinden içerisinde 16 bin TL’nin bulunduğu torba da ele geçirildi.

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