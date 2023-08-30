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Yangına uykuda yakalandılar! Evleri kül olan aileyi komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle müstakil evde yangın çıktı. Yangına uykudayken yakalanan aile komşularının yardımıyla evden çıkabildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde Hüseyin Kökyar’a ait evde saat 01.30 sıralarında çıkan yangın evi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Gece kahvede oturanlar evden alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeyi haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Zekiye Kökyar (50) çocukları Mehmet (20) ve Ali (16) ise komşuları tarafından uykularından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangın sonucu tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarmanın yangınla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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