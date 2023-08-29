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Gece yarısı kabusu yaşadı! Freni boşalan tanker evini yıkıp, sürücüye çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen olayda park halindeki akaryakıt kamyonunun freni boşaldı ve eve çarptı. Meydana gelen kazada evin duvarı yıkılırken evde dinlenen kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti.

Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, tanker kazasının yaşandığı zaman diliminde bir otomobil sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta çarptığı otomobildeki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, otomobiliyle kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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