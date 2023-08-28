Fatih Altaylı, Karabük Valisi'nin oğlunun karıştığı kazanın videosun yayınladı

Fatih Altaylı, Karabük'ün merkeze alınan alisi Fuat Güler'in oğlunun karıştığı kazanın 'kayboldu' denilen MOBESE kamera kayıtlarını yayınladı...

Karabük'te geçen yıl meydana gelen trafik kazasında öğretmen çift hayatını kaybetmiş, kazaya neden olan aracın aşırı süratli olduğunu gösteren MOBESE kayıtları kaybolunca kazada ölen öğretmen çift kusurlu bulunmuştu. Ancak Karabük Valisi değişince, kazanın kayıp görüntüleri ortaya çıktı. Çünkü kazaya neden olan araç Karabük 'ün merkeze alınan Valisi Fuat Gürel'in oğluna aitti.

Fatih Altaylı o videoyu "Bugünkü yazımda bahsettiğim kazanın MOBESE görüntüleri. Oğlunun iki kişinin ölümüne neden olmasının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, Vali Fuat Gürel in valilikten ayrılması üzerine gün ışığına çıktı. Hayatinı kaybeden iki öğretmenin geride kalan çocuklarına ise vali beyin aracının 170 bin TL tutan tamir masrafı için haciz uygulandı." notuyla paylaştı.