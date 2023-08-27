İstanbul'da oto sanayi sitesindeki 5 araç yandı
İSTANBUL SARIYER'de oto sanayi sitesinde çıkan yangında 5 araçta hasar oluştu.
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın tamir ve bakım işlemleri için burada bulunan 4 araca da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta hasar oluştu.
Bu arada, otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın alevli şekilde yanması ve yoğun dumanın çıkması yer alıyor.