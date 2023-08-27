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İstanbul'da oto sanayi sitesindeki 5 araç yandı

İSTANBUL SARIYER'de oto sanayi sitesinde çıkan yangında 5 araçta hasar oluştu.

Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın tamir ve bakım işlemleri için burada bulunan 4 araca da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta hasar oluştu.

Bu arada, otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın alevli şekilde yanması ve yoğun dumanın çıkması yer alıyor.

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