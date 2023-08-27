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Zonguldak'ta motosiklet kazası! Metrelerce takla atan motosikletli sürücü yola savruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Zonguldak Devrek'te kontrolden çıkan motosiklet havada metrelerce takla atıp yola savruldu. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 22 Ağustos akşam saatlerinde Çaydeğirmeni merkez mah 19 Mayıs caddesi üzerinde seyir halinde olan 67 ADM 998 plakalı motosiklet sürücüsü Mert İnamoglu 14 GH 683 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü Mert İnamoğlu

Havada takla atarak hızla yola savruldu.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve112 Acil Sağlıkekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede sağlık kontrolleri ardından vücudunda çok sayıda kırık tespit edildiği ve ameliyat olacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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