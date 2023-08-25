'Evi payvon gibi, genelev gibi de kullanırım!'... Abdurrahman Dilipak: CHP döneminde olsa...

Abdurrahman Dilipak, sosyal medyada bir kızın babasına "Evi payvon gibi, genelev gibi de kullanırım, karışamazsın" gibi sözler sarf ettiği videoyu paylaştı. Dilipak o videoya "Bu olay CHP döneminde olsa cami önünde toplanırdık, peki bugün..." notunu düştü.

Genç bir kız ve babası arasında sokağa çıkma üzerine tartışma yaşandı. Genç kızın, eve geç gelmesine kızan babasına "Otel gibi de kullanırım, pavyon gibi de kullanırım, genelev gibi de kullanırım, kerhane gibi de kullanırım" ifadelerini kullandı.

Babasının "Öyle bir dava mı var?" dediği genç kız, "Sana ne, sana ne. Akşam ben çıkarım, yakalama kararı çıkart." şeklinde cevap verdi.

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden videoyu paylaşan Abdurrahman Dilipak, CHP'nin iktidarında böyle bir olay yaşansa cami önünde toplanacaklarını belirten Dilipak şu notu paylaştı:

"Bunların vebali Lanzaroteyi oy birliği ile geçirenlerde. Onları yakacak ateş, bunlara destek verenleri de yakacak. Bu olay CHP döneminde olsa cami önünde toplanırdık, peki bugün..."

Lanzarote nedir? Ne zaman imzalandı?

Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden tarafından geliştirilen 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne Lanzarote Sözleşmesi denildi.

Türkiye Lanzarote'yi ne zaman imzaladı?

Sözleşme 13 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geldi.

18 Temmuz 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu tarafından Lanzarote Sözleşmesi'ne dahil olunmasına karar verildi.

'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', 10 Eylül 2011 tarihinde 28050 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.