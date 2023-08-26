20 göçmen orman yangınında feci şekilde can verdi! Son anları ve yalvarışları kameraya böyle yansıdı

YUNANİSTAN’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Dedeağaç (Evros) ili Meriç sınır bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yanının ortasında mahsur kalarak ölen 20 göçmenin son anları ve yangından kurtulma çabalarını gösteren video ortaya çıktı.

Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Dedeağaç (Evros) ili Meriç sınır bölgesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangının ölen 20 mültecinin son anları kameralara yansıdı.

Video görüntüleri İtalyan aktivist Naual Sufi tarafından Yunanistan medyasına dağıtıldı. Görüntüler başta ANT1 televizyonu olmak üzere onlarca televizyon kanalında yayınlandı.

Videoda; yanarak ölen 20 göçmenin son anlarını gösteren videoda göçmenlerin kaçış yolu bulmaya çalıştığı, bazılarının dua ettiği, bazılarının, “yangın çok büyük, mahsur kaldık” dediği, bazılarının ise kaçış yolu için yalvardığı duyuluyor.