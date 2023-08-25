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Kastamonu'da ayının kafası tenekeye sıkıştı! İple yakalanan ayıyı vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Küre'de şehir merkezine inen ayının kafası tenekeye sıkıştı. Mahalle sakinleri iple yakaladıkları ayıyı kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine inen ayının kafası tenekeye sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar, kafasındaki tenekeyle yürümeyen çalışan ayıyı kurtarmak istedi.

Vatandaşlar, bir ip yardımı ile yakaladıkları ayının kafasındaki tenekeyi çıkarttı. Daha sonra vatandaşlar tarafından salınan ayı ilçe merkezinden uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Ayının sokakta kafasında tenekeyle dolaşması ve vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılması anları ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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