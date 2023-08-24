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Kadıköy'de otomobil ve ticari taksi çarpıştı! Yan yatan otomobilde 1 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil ve ticari taksi çarpıştı. İlk önce aydınlatma direğine çarpan daha sonra devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'de, Kördere sokağında yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak geçen ismi öğrenilemeyen 34 DS 6168 plakalı araç sürücüsü, yan yoldan gelen 34 TBN 46 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 DS 6168 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine vurdu ardından da yan yattı. Aracın içinde bulunan kadın sürücü aracın içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kadın sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı ve ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ticari taksi şoförü, " ben bu taraftan geliyordum ara sokaktan, kırmızı ışıkta geçen hanımefendi duramadı sonra çarpıştık" dedi.

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