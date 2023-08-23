Türkücü Ferman Toprak'ın bakıcı isyanı! "25 bin TL'yi beğenmiyorlar"

Türkücü Ferman Toprak, sosyal medya hesabından "Kim dur diyecek artık" notuyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında kızına bakıcı bulamadığı için sitem eden Toprak, "15 bin, 20 bin 25 bin lira maaşı beğenmiyorlar. Bütün rahatlığı yerinde dört dörtlük. Getiriyorsun eve, onları mı seni mutlu edecek sen mi onları mutlu edeceksin yoksa çocuğuna mı bakacak anlamış değilim" dedi.

Türkücü Ferman Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kızına bakıcı bulamadığını ve fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından "Kim dur diyecek artık" notuyla paylaşımda bulunan türkücü, videoda şunları söyledi:

"Bugün Türkiye şartlarında ben size söyleyeyim en rahatı yatılı çalışmak. Çocuk bakmak. Abi 15 bin, 20 bin 25 bin lira maaşı beğenmiyorlar. Bütün rahatlığı yerinde dört dörtlük. Getiriyorsun eve, onları mı seni mutlu edecek sen mi onları mutlu edeceksin yoksa çocuğuna mı bakacak anlamış değilim. Bir öğretmen maaşına bakıyorsun, çocuk üniversiteyi bitiriyor ama bu maaşları alamıyor."