Freni patlayan kamyon 8 aracı biçti! O anlar kamerada

Ankara'da kontrolden çıkan araç iş yerine uçtu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Taksim'de Arap kıyafetli kadın ve erkek bir çanta dolusu para dağıttı

Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı öyle böyle dalga geçmedi! CHP'nin kedisi 'Şero' konuşsa daha çok oy alırlar!"