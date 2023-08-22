İSPARK'ta müşteri ile görevli arasında kavga! Ücreti girişte isteyince ortalık karıştı

BEYOĞLU'nda İSPARK çalışanı otoparka abone olan bir kiralık araçla gelen müşteriden girişte ücret talep etti. Şirket ve İSPARK’ın anlaşması gereği ücret talep etmemesi gerektiğinin söylenmesi üzerine; çalışan, müşteriye küfürler savurarak üzerine yürüdü. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan İSPARK otoparkında geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kiralık aracıyla İSPARK otoparkına gelen bir vatandaş, otopark görevlisi tarafından durduruldu. İSPARK çalışanı olan şahıs, müşteride girişte para ödemesi yapması gerektiğini belirterek ücret talep etti.

Bunun üzerine kiralık araç şirketiyle İSPARK arasında anlaşma olduğunu ve girişte normal şartlarda ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen müşteri ile İSPARK çalışanı arasında tartışma çıktı.

Yaşananlara sinirlenen otopark görevlisi şahıs, küfür ve tehditlerle müşteriye saldırdı. Ardından o anları cep telefonuyla kayıt altına alan müşterinin telefonunu alarak cebine koydu.

Yaşananlar hem müşterinin cep telefonu kamerası hem de arkadaşlarının kamerası tarafından anbean kaydedildi.

“Bize küfür edip telefonumu zorla alıp cebine soku”

Olayla ilgili konuşan Kamil Turaç Öksüz, “Biz aracımızla Tepebaşı İSPARK noktasına geldik. Aracımızı bırakmak için bariyerden geçeceğimiz esnada İSPARK görevlisi arkadaş yanımıza gelerek paranın peşin ödenmesi gerektiğini söyledi. Biz de kalacağımız süreyi bilmeden parayı nasıl alacaksınız dedik. 1 saatten hesaplarız cevabını verdi. Bunun üzerine kamu kuruluşunu zarara uğratmanın sorumluluğunu sorduk. Arkadaş bunları duyduktan sonra bize küfürler etmeye başladı. Ben de o esnada bana ettiği küfürler ve arabama yaptığı saldırıları kaydettim. Olay esnasında şahıs, benim telefonumu da zorla alarak cebine koydu. Şikayetimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. O tarihten bu yana bize halen bir geri dönüş yapılmadı” dedi.