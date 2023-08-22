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İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'

Sosyal medyada yayınlanan ve İsmailağa Cemaati için hazırlanan propaganda video tartışma yarattı. Video "İsmailağa Cemaatine operason" başlığı ile paylaşılırken, "Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri olan Hasan Kılıç'ın Fatih'te görüntülenmesi ile konuşulan cemaatin propaganda video tartışma yarattı.

Sosyal medyada yayılan video  "İsmailağa Cemaatine operason" başlığı ile paylaşıldı. Cemaate operasyon yapılamayacağı dile getirilirken tehditvari ifadelere yer verildi.

"Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak" denilen videoda Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı ile cemaat müritlerine operasyon yapıldığı iddia edildi.

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