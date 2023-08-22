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DÜNYA

Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?

İSVEÇ'te Kur'an-ı Kerim yakan Selvan Momika, boks eldiveni takmış Müslüman bir kişi tarafından darp edildi. Bazı kişiler ise bu olayın Momika'nın bir kurgusu olduğunu iddia etti.

Irak kökenli Selvan Momika'nın, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir cafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

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