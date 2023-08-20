Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı! "Burası Türkiye, peçeni al git"

KOCAELİ'de çekilen bir görüntüde, toplu taşıma aracında seyahat eden çarşaflı kadına bir başka kadın "Burası Türkiye, peçeni al git" deyip küfürler etti. Vatandalar hak ettiği cevabı verdi... Görüntülerin yayılması üzerine o kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'de toplu taşıma aracında iğrenç saldırı. Otobüste bir provokatör yolculuk yapan çarşaflı kadını rahatsız ederek "Burası Türkiye, peçeni al git" dedi. Ardından da kadına ağza alınmayacak küfürler etti.

Bunun üzerine otobüsteki bir genç "12 yıl askerlik yaptım, benim annem başörtülü sen kimsin de konuşuyorsun." diyerek tepki gösterdi. Bir başka kadın ise “Sen Yunanistan’a git. Terbiyesizlik yapma!” diye çıkıştı.