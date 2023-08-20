Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı! "Burası Türkiye, peçeni al git"
KOCAELİ'de çekilen bir görüntüde, toplu taşıma aracında seyahat eden çarşaflı kadına bir başka kadın "Burası Türkiye, peçeni al git" deyip küfürler etti. Vatandalar hak ettiği cevabı verdi... Görüntülerin yayılması üzerine o kadın gözaltına alındı.
Kocaeli'de toplu taşıma aracında iğrenç saldırı. Otobüste bir provokatör yolculuk yapan çarşaflı kadını rahatsız ederek "Burası Türkiye, peçeni al git" dedi. Ardından da kadına ağza alınmayacak küfürler etti.
Bunun üzerine otobüsteki bir genç "12 yıl askerlik yaptım, benim annem başörtülü sen kimsin de konuşuyorsun." diyerek tepki gösterdi. Bir başka kadın ise “Sen Yunanistan’a git. Terbiyesizlik yapma!” diye çıkıştı.
Vali açıkladı: Tacizci kadın gözaltında
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" dedi.