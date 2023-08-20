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Kimi karısından kimi sevgilisinden dayak yiyor! Erkekleri Koruma Derneği kurdular

Kadına şiddet haberleri sık sık gündem olurken bu kez, karısından ya da sevgilisinden şiddet gören erkekler gündeme geldi. Karısından ya da sevgilisinden şiddet gören erkekler, "Erkeklere de kadınlara verilen haklardan istiyoruz" diyerek dernek kurdu.

Birlikte oldukları kadınlarla sorunlar yaşayan hatta psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden erkekler, kendilerini korumak için bir çatı altında toplanıp dernek kurdular. Kadına şiddeti önleme yasasının benzerinin erkeğe şiddeti önlemek için de kurulmasını isteyen, karısından ve sevgilisinden şiddet gören erkekler, Erkekleri Koruma Derneği kurdu.

Show Tv'den Emre Kol'un haberine göre, derneğe başvuran erkeklerin aralarında eşleri tarafından dövülen de var, her gün karakolluk olan da.. İki hafta içinde 200 üyeye ulaşan erkekleri koruma derneğinin hedefinde mağdur olan erkeklere maddi ve hukuki destek sağlayıp, mağdur erkek evleri kurmak var.

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