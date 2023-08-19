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Arabasının anahtarını kaybetti, hastanede intihara kalkıştı! Polis ekiplerine taş ve cam fırlattı

İstanbul Pendik'te bir hastanede aracının anahtarını kaybeden bir maganda ilk önce intihar girişiminde bulunarak hastanenin acil bölümünün çatısına çıktı. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekibi ve vatandaşlara taş ve cam parçaları fırlattı. Polis ekiplerinin kaybolan anahtarı bulmasıyla şahıs çatıdan aşağıya indirildi.

Olay saat 10.00 sıralarında Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Türe isimli şahıs, otomobiline ait anahtarı kaybettiği gerekçesiyle acil bölümüne ait çatıya çıkarak intihara kalkıştı.

İhbar üzerine ekiplerin adrese geldiğini gören şahıs, eline aldığı kaldırım taşı ve cam parçalarını vatandaşlara ve polis ekiplerine fırlatmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen şahıs indirilemedi.

Durumu haber alan şahsın yakınları olay yerine geldi. Şahıs, polis ekiplerinin anahtarı bulmasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi. Olay sonrası çatıya çıkan İbrahim Türe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hastane hizmete ara verdi

Yaşanan olay esnasında hastaneye gelen vatandaşlar bir süre içeriye giriş yapamadı. Şahsın aşağı indirilmesiyle birlikte hastane personeli, yaklaşık 1 saat aranın ardından yeniden hizmete devam etti.

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