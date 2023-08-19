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Başakşehir'de husumetliler cadde ortasında birbirlerine silah sıktı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı

İstanbul Başakşehir'de husumetli olan akrabalar aralarındaki sorunları konuşmak için bir araya geldi. Konuşma kavgaya dönüşünce cadde ortasında birbirlerine silah sıktılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 05.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba olan iki kişi gece saatlerinde alacak verecek meseli yüzünden telefonda tartıştıktan sonra konuşmak için bir araya gelmek istedi.

Aralarındaki problemi çözmek için buluşan şahıslardan biri kendi oturduğu sitenin önündeki parkta bulunan bankta oturarak beklemeye başladı. Bekleyişin ardından otomobiliyle olay yerine gelen şahıs aracından inmeden bekleyen kişiye silahla ateş etti.

Yaralanan husumetli de silahı sarılarak otomobilde bulunan husumetlisine silahla karşılık verdi. Araçtan açılan ateş restoranın camına isabet etmesiyle patlarken, husumetlisini yaralayan kişi olay yerinden hızla uzaklaştı.

Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan birisinin bankta oturduğu ve daha sonra arabanın yaklaştığı görülüyor. Daha sonra şahısların birbirini görünce silahlarına sarıldığı ve restoranın camlarına isabet ediyor. Bir süre sonra iki şahıs ise olay yerinden ayrılıyor."

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