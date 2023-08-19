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Çeşme'de eğlence mekanında silahlı kavga dehşeti: 1 ölü 7 yaralı

İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanına gelen şüpheliler ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı. Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede ise 5 müşteri hafif şekilde yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi. 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Panik anları ve silah sesleri kamerada

Öte yandan, yaşanan kavga anları, müşterilerin panikleri ve silah sesleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı otomobil, boş bir arsada bulunurken, zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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