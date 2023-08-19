BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
SPOR

Melissa Vargas voleybol tarihine geçti 112 km/h hıza ulaşarak serviste dünya rekorunu kırdı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasının ilk maçında İsveç'le karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, set vermeden rakibini devirdi. Karlışamanın yıldızlarından biri olan Melissa Vargas, heyecan dolu maçta adını tarihe yazdırmayı başardı.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Filenin Sultanları rakibini set vermeden mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşılaşmasında gösterdiği performansla rekor kırdı.

Melissa Vargas, voleybol tarihinde bir ilke imza attı. Genç voleybolcu, bu rekorla Tijana Boskovic'i geride bıraktı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşısında ilk sette inanılmaz bir servis performansı sergiledi. 103, 105 ve 106 km/h ulaşan Melissa Vargas, dördüncü servisinde rekor kırdı.

Filenin Sultanları'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşısında 112 km/h servis hızına ulaşarak dünya rekorunu kırdı. Melissa Vargas, 111.4 km/h rekorun sahibi Tijana Boskovic'i geride bıraktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üsküdar'da feci kaza! Kontrolünü kaybedip direğe çarptı: 5 yaralı
Üsküdar'da feci kaza! Kontrolünü kaybedip direğe çarptı: 5 yaralı
Sezgin Tanrıkulu Cemal Enginyurt tartışması
Sezgin Tanrıkulu Cemal Enginyurt tartışması
Beklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldı! En çok nereler etkilenecek?
Beklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldı! En çok nereler etkilenecek?
Ünlü rapçi Heijan'ın evinden cephanelik çıktı! Gözaltına alındı
Ünlü rapçi Heijan'ın evinden cephanelik çıktı! Gözaltına alındı
Konya'da pişkin hırsızlar çaldıkları araçla hırsızlık yaptı!
Konya'da pişkin hırsızlar çaldıkları araçla hırsızlık yaptı!
Tokat'ta belediyeden taktir toplayan hareket! Para geçmeyen marketin açılışı yapıldı
Tokat'ta belediyeden taktir toplayan hareket! Para geçmeyen marketin açılışı yapıldı
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü parti yapıyor başvuru ücreti belli oldu çarpacak enayi bitmez
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü parti yapıyor başvuru ücreti belli oldu çarpacak enayi bitmez
Sulama kanalının beton bariyerine çarpan araçta sıkışan sürücü çığlıklarıyla yürek dağladı! O anlar kameralara yansıdı
Sulama kanalının beton bariyerine çarpan araçta sıkışan sürücü çığlıklarıyla yürek dağladı! O anlar kameralara yansıdı
Bastonuyla köpeği böyle öldürdü! Vahşet sonrası gözaltına alındı
Bastonuyla köpeği böyle öldürdü! Vahşet sonrası gözaltına alındı
Skandal görüntüler: Kasa kasa domates çöpe döküldü! Bakanlık o markete acımadı
Skandal görüntüler: Kasa kasa domates çöpe döküldü! Bakanlık o markete acımadı
Beyoğlu'nda taksicinin 'kısa mesafe' kavgasında ölümüne dövdüğü müşteri hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Beyoğlu'nda taksicinin 'kısa mesafe' kavgasında ölümüne dövdüğü müşteri hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Çekyatın altından çıkanlar şoke etti! Pendik'te 5 milyonluk sahtecilik operasyonu
Çekyatın altından çıkanlar şoke etti! Pendik'te 5 milyonluk sahtecilik operasyonu