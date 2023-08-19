Melissa Vargas voleybol tarihine geçti 112 km/h hıza ulaşarak serviste dünya rekorunu kırdı
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasının ilk maçında İsveç'le karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, set vermeden rakibini devirdi. Karlışamanın yıldızlarından biri olan Melissa Vargas, heyecan dolu maçta adını tarihe yazdırmayı başardı.
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Filenin Sultanları rakibini set vermeden mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşılaşmasında gösterdiği performansla rekor kırdı.
Melissa Vargas, voleybol tarihinde bir ilke imza attı. Genç voleybolcu, bu rekorla Tijana Boskovic'i geride bıraktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşısında ilk sette inanılmaz bir servis performansı sergiledi. 103, 105 ve 106 km/h ulaşan Melissa Vargas, dördüncü servisinde rekor kırdı.
Filenin Sultanları'nın genç yıldızı Melissa Vargas, İsveç karşısında 112 km/h servis hızına ulaşarak dünya rekorunu kırdı. Melissa Vargas, 111.4 km/h rekorun sahibi Tijana Boskovic'i geride bıraktı.