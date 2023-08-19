Eyüpsultan'da iş yerine silahlı saldırı! İş yeri sahibi dükkanını kurşunlanmış halde buldu

İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi dükkanını kurşunlanmış halde bulurken, polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan’ın Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler siyah renkli bir araçla yapı malzemeleri satan dükkanın önüne gelerek, iş yerinin camına doğru ateş etmeye başladı.

Şahısların silahından çıkan 6 adet kurşun iş yerinin camına isabet etti. Saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay esnasında dükkanın kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen iş yeri sahibi, camlarındaki kurşun izlerini görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

“Sabah baktığımızda camda 6 el ateş izi vardı”

Mahalle esnaflarından Nevzat Özen, silahlı saldırıyı komşusunun dükkanı açtıktan sonra fark ettiğini dile getirerek, “Sabah arkadaşlar silah sesi duyduklarını söylediler. Arkadaş dükkanı açmaya geç geldi. O dükkanı açtıktan sonra farkına vardık."

"Gece ses duyulmuş. Bir baktık camda kurşun izleri var. Arkadaşımız 7 senedir burada esnaflık yapıyor. Kimseye karşı bir husumeti yok. Yani bizim bildiğimiz yok. Görenler gece ses geldiğini söylüyor, o kadar. Kimse ateş edeni görmemiş."

"Arabayla gelmişler ama o da tam görünmüyor karanlıkta olduğu için. Gece 02.30-03.00 arası ateş etmişler. Komşuların çoğu duymuş. Biz sabah baktığımızda camda 6 el ateş izi vardı” dedi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması başlattı.