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Oğluna BİM'den makarna aldırdı fişi kontrol eden baba çılgına döndü soluğu markette aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler'de bir adam, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğu için zincir marketin şubesini basarak çalışanlara bağırdı. Marketteki bir müşteri öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Yenibosna’da dün yaşanan olayda, bir adam oğlunu zincir marketin şubesine göndererek makarna almasını istedi.

Çocuk rafta 17.5 lira olarak gördüğü makarnayı kasadan 25 lira olarak alıp fişiyle birlikte eve geldi. Fişi kontrol eden çocuğun babası, arada fiyat farkı olduğunu görünce çok öfkelendi.

Makarna ve fiş ile marketi basan adam önüne gelen çalışana bağırarak, "Siz hırsızsınız" dedi. Markette bağırmaya devam eden adamı fark eden başka bir müşteri onunla konuşmaya çalıştı.

Şahıs uzun süre ikna olmamakta direndi. Bir süre sonra market çalışanları da fiyatı düzeltirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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