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Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını kayda aldı, söylediklerine kayıtsız kalamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadelerde bulunan kadının hakaretlerini cep telefonuyla kaydeden ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın söylenenlere tepkisiz kalmadı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bir kafede çekilen görüntülerde, Hollanda doğumlu olduğu iddia edilen 42 yaşındaki N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına kayda alındı.

N.D.'nin hakaret içerikli söylemlerine iki kadının da tepki gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı.

İki kadından biri, "Sen deli misin, rapor var mı? Sanane, yaşama o zaman burada git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Aç köpekler ondan Türkiye'den gidemiyorsunuz değil mi?, Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle N.D.'ye tepki gösterdi.

Gözaltına alınan kadın tutuklandı

N.D.’nin görüntülerinin emniyete bildirilmesinin ardından gözaltına alınan kadın sevk edildiği adliyede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandığı bildirildi.

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