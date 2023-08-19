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Arnavutköy'de takla atarak 20 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü şoka girdi!

İstanbul Arnavutköy'de hakimiyetini kaybeden bir araç takla atarak çayırlığa uçtu. 20 metre sürüklenen araçtan fırlayan hostes kadın kazanın şokuyla ağlama krizine girdi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Y. yönetimindeki 34 TP 3551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atarak şarampole uçan araç yaklaşık 20 metre sonra durabildi. O esnada araçtan fırlayan sürücü çayırlık alana düştü. Kaza sonrası kadın sürücü şoka girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Girdiği şokun etkisiyle gözyaşlarına boğulan ve hostes olduğu öğrenilen Sevilay Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sevilay Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla oradan kaldırıldı. Kaza ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

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