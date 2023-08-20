Diyarbakır'da feci kaza! Otobüs kavşağa daldı 20 kişi yaralandı

Diyarbakır Bismil'de hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü kavşağa daldı. Meydana gelen kaza 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bismil ilçesi Batman Bulvarı ilçe otogarı karşısındaki kavşağa daldı. Kazada, aralarında hamile kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekini sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Fadile Paçin, sürücünün Buzlupınar mevkisine varmadan bir keçiye çarptığını, otobüsün camı kırıldığını söyledi.

İleride de virajı almaya çalışırken kontrolünü kaybettiğini iler süren Paçin, “Belli ki uyuya kalmış, yoldan çıktı. Otobüs doluydu, sadece iki koltuk boştu. 18 yaralı vardı” dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.