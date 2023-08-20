BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
YEREL

Hatay'da dinamitle patlatılan binalar bir anda yerle bir oldu!

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ruhun Duymaz dizisi gerçek oldu! Şükrü Özyıldız AVM'de kapkaççı yakaladı! Kafes dövüşü yapmış
Ruhun Duymaz dizisi gerçek oldu! Şükrü Özyıldız AVM'de kapkaççı yakaladı! Kafes dövüşü yapmış
İstanbul'da su seviyesi vatandaşları korkuttu! Yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi
İstanbul'da su seviyesi vatandaşları korkuttu! Yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi
Komşuların bıçaklı kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! 1 kişi yaralandı
Komşuların bıçaklı kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! Otobüs kavşağa daldı 20 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! Otobüs kavşağa daldı 20 kişi yaralandı
Kimi karısından kimi sevgilisinden dayak yiyor! Erkekleri Koruma Derneği kurdular
Kimi karısından kimi sevgilisinden dayak yiyor! Erkekleri Koruma Derneği kurdular
Gaziantep'te hasta yakınlarının kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı
Gaziantep'te hasta yakınlarının kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı
Arnavutköy'de takla atarak 20 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü şoka girdi!
Arnavutköy'de takla atarak 20 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü şoka girdi!
Başakşehir'de husumetliler cadde ortasında birbirlerine silah sıktı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı
Başakşehir'de husumetliler cadde ortasında birbirlerine silah sıktı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı
Kayseri'de evden çıkartılan yabancı uyruklu kiracı evi ateşe verip kaçtı! Ev sahibi isyanlarda
Kayseri'de evden çıkartılan yabancı uyruklu kiracı evi ateşe verip kaçtı! Ev sahibi isyanlarda
Mardin'de göz gözü görmedi! Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'de göz gözü görmedi! Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Rüşvet isteyen doktor tutuklandı! Bıçak parası 500 bin TL istedi
Rüşvet isteyen doktor tutuklandı! Bıçak parası 500 bin TL istedi
Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını kayda aldı, söylediklerine kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanına hakaret eden kadını kayda aldı, söylediklerine kayıtsız kalamadı