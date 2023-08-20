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Ruhun Duymaz dizisi gerçek oldu! Şükrü Özyıldız AVM'de kapkaççı yakaladı! Kafes dövüşü yapmış

Fox TV'de yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde "Ajan Onur" olarak izleyicilerin karşısına çıkan Şükrü Özyıldız'ın Karaköy'de bir AVM'de kapkaççı yakaladığı anlar magazin gündemine bomba gibi düştü. O anları görenler 'Helal olsun' demekten kendini alamadı.

Ruhun Duymaz dizisinde Ajan Onur karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde de kapkaççı yakaladı. Turistlerin çantasından hırsızlık yapmaya çalışan kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polisler gelene kadar hırsızın başında bekledi.

Peşinden koşup yakaladı!

Yakışıklı oyuncu Özyıldız, dün akşam saatlerinde bir Karaköy'de bir alışveriş merkezinde turistlerin hırsızlığa uğradığını gördü. Duruma müdahale eden Özyıldız, koşarak kapkaççıyı takip etti ve hırsızı yakaladı. Çalınan eşyalarını turistlere geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaççının başında bekledi.

Çevredekiler alkışlarla teşekkür etti

Çevredeki vatandaşlar ünlü oyuncuya duyarlılığı için teşekkür etti. Görüntüleri gören kullanıcılar ise Özyıldız'a 'Helal olsun adama', 'Adam her zaman görevde', 'İşte Türk insanı' gibi yorumlar yaptılar.

Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmış

18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız'ın annesi Rodoslu bir Rum, babası ise Trabzonlu. Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmış. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylüyor.

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