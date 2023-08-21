"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım

SAMSUN'da 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yapılan bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle bazıları tarafından eleştiriye uğrayan vatandaş TOGG sahibi oldu. O vatandaş eleştirilere TOGG'un içinden cevap verdi.

Samsun'da TOGG alan bir kadının daha önce "Reis yağ kuyruğundan Togg kuyruğuna soktu ülkemizi" diyen kişi olduğu öğrenildi.

Samsun'da 14-28 Mayıs seçimlerinde yapılan bir sokak röportajında TOGG ile ilgili söyledikleriyle tepki çeken vatandaş TOGG'una kavuştu. Kendisini eleştirenlere cevap verdi.

TOGG'a binen kadın şu ifadeleri kullandı:

"'Kirli önlüğüyle TOGG alamaz' diyenlere cevabım. Plakayı da çek tatlım."

Ne olmuştu?

Samsun'da yapılan bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan vatandaş, söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu.

'Valla gönlümden de, damarlarımdan da Reis geçiyor' diyen kadın, 'Adam bu milleti yağ kuyruğundan TOGG kuyruğuna soktu' ifadelerini kullanmıştı.