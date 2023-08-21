Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'

BEYAZ TV'nin futboldan daha çok polemikleri, kavgaları, akıllara zarar şovlarıyla gündemde kalan programı Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi. Ahmet Çakar programı terk etti.

Beyaz TV'deki spor programı "Beyaz Futbol" yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar canlı yayında kavga etti. Kütahyalı, eski hakem Çakar'ın yorumlarına tepki gösterirken gerginlik başladı.

Ben Ahmet Çakar gibi ekran meraklısı bir adam değilim

ROK, "Ben Ahmet Çakar gibi ekran meraklısı bir adam değilim, ben sizler için buradayım, yazdım. Beni daha fazla konuşturmayın" dedi. Ertem Şener ve Sinan Engin ROK'u uyarıp sakinleştirmeye çalışırken Ahmet Çakar, "Bir daha söyle" dedi.

Bunun üzerine iyice çileden çıkan ROK, "Ben seninle konuşmuyorum, seni muhatap almıyorum, başka bir şey söylüyorum" diye bağırdı.

Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim

Ahmet Çakar bunun üzerine programın yapımcısı ve sunucu Ertem Şener'e "Bu dakikadan sonra Rasim stüdyodan çıkmadığı sürece ben çıkarım. Ya Rasim gidecek, ya ben gideceğim" dedi.

Ertem Şener'e: Adam değilsin

Bu sırada Ertem Şener, "Hocam öyle bir şey yaparsan ben de çıkarım" dedi. Ahmet Çakar, Ertem Şener'e "Çıkmazsan adam değilsin" karşılığı verdi.

Ya sen terbiyesiz konuşuyorsun!

Ardından ROK'a dönen Ahmet Çakar, "Benimle terbiyeli konuşacaksın" deyince ROK da "Ya sen terbiyesiz konuşuyorsun, ben bir şey demiyorum ki" karşılığını verdi.

Kapıları tutun bir yere gitmesin!

Tartışmanın ardından Ahmet Çakar yerinden kalkarken, Ertem Şener, "Kapıları tutun Ahmet hoca bir yere gitmesin" dedi. Reklam arasından sonra Ahmet Çakar stüdyoya dönmedi.