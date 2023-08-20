A101 market fare yuvası gibi! Görüntüler müşterileri isyan ettirdi

Bugüne kadar pek çok şikayet ve mide bulandırıcı görüntü ile gündeme gelen zincir marketlerden yeni bir görüntü daha geldi. A101 markette vatandaşın çektiği görüntülerde fareler cirit atıyor...

A101 zincir marketlerin şubelerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir A101 market şubesinin fare istilasına uğradığı görülüyor.

Kasada ödem sırası bekleyen vatandaşlar, ortalıkta cirit atan farelerin görüntülerini paylaştı. Hem de bir değil birçok fare görüntülere girdi.

Sosyal medyada 'denetle' hesabı görüntüleri, "Bu market acilen hijyen kuralları açısından denetlenmelidir. Hani eğer işiniz yoksa ve vaktiniz bolsa bi uğrasanız halk sağlığı açısından iyi olacak" notuyla paylaştı.