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İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar

İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen 56 yaşındaki mahalleli tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Kagıthane'de taciz iddiası meydan dayağı ile son buldu. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K.J., iddiaya göre 13 yaşındaki M.K.’yi taciz etti.

M.K.’nın ailesine durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Taciz iddiasını duyan vatandaşlar, olay yerine gelerek şahsı darp etmeye başladı.

Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, toplanan mahalleli ise polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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