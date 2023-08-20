BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
POLİTİKA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu’da katıldığı ‘Yaz Gençlik Kampı’nda kurtlarını döküp maharetlerini sergiledi. Sahneye çıkıp Ferda Anıl Yarkın’ın ’Sonuna Kadar’ şarkısını seslendiren Hüseyin Baş, gençlerle birlikte kolbastı oynadı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu’da katıldığı ‘Yaz Gençlik Kampı’nda Ferda Anıl Yarkın’ın ’Sonuna Kadar’ şarkısını seslendirdi. Sosyal Medya hesaplarından yaptığı paylaşım internette hızla yayıldı.

Hüseyin Baş'ın performansı şarkıcı Mustafa Sandal tarafından da “Harika performans! Birlikte söyleyesim geldi” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BTP liderinin Karadeniz müziği eşliğinde gösterdiği kolbastı gösterisi, kampa katılan gençlerden yoğun alkış aldı.

Sağ sol parsellenmiş, babalarının çiftliği gibi

Hüseyin Baş katıldığı kampta “Sağı solu parsellemiş, adeta Türkiye’yi babalarının çiftliği gibi gören insanların hegemonyasından ülkeyi, gençler olarak biz kurtaracağız” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A101 market fare yuvası gibi! Görüntüler müşterileri isyan ettirdi
A101 market fare yuvası gibi! Görüntüler müşterileri isyan ettirdi
Kocaeli'de geminin yalıtım malzemelerinde çıkan yangın işçileri vurdu! 10 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de geminin yalıtım malzemelerinde çıkan yangın işçileri vurdu! 10 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Emekli komiserden görenlerin yüzlerini güldüren hareket! Kedisini her gün salıncağa bindiriyor
Emekli komiserden görenlerin yüzlerini güldüren hareket! Kedisini her gün salıncağa bindiriyor
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı! "Burası Türkiye, peçeni al git"
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına iğrenç saldırı! "Burası Türkiye, peçeni al git"
Kartal'da oto tamircide dehşet anları! Eski müşteri karavana silahla saldırdı
Kartal'da oto tamircide dehşet anları! Eski müşteri karavana silahla saldırdı
Hatay'da dinamitle patlatılan binalar bir anda yerle bir oldu!
Hatay'da dinamitle patlatılan binalar bir anda yerle bir oldu!
Ruhun Duymaz dizisi gerçek oldu! Şükrü Özyıldız AVM'de kapkaççı yakaladı! Kafes dövüşü yapmış
Ruhun Duymaz dizisi gerçek oldu! Şükrü Özyıldız AVM'de kapkaççı yakaladı! Kafes dövüşü yapmış
İstanbul'da su seviyesi vatandaşları korkuttu! Yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi
İstanbul'da su seviyesi vatandaşları korkuttu! Yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi
Komşuların bıçaklı kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! 1 kişi yaralandı
Komşuların bıçaklı kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! Otobüs kavşağa daldı 20 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! Otobüs kavşağa daldı 20 kişi yaralandı
Kimi karısından kimi sevgilisinden dayak yiyor! Erkekleri Koruma Derneği kurdular
Kimi karısından kimi sevgilisinden dayak yiyor! Erkekleri Koruma Derneği kurdular
Gaziantep'te hasta yakınlarının kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı
Gaziantep'te hasta yakınlarının kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı