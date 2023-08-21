Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin

Türkiye'de kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokakta şortla yürüyen genç kızların yoldan geçen başka bir kadın tarafından tepki gördüğü anlar yer aldı. Genç kızlardan biri kendilerine beddua eden yaşlı kadına "Bakma o zaman, sanane" sözleriyle cevap verdi.

Türkiye'nin bir kentinde sokakta yürüyen genç kızlar, şort giydikleri için yaşlı bir kadının skandal sözleriyle hayatlarının şokunu yaşadı. Kadının "Allah size cilt hastalığı versin, senin pis etini görmek zorunda mıyım?" dediği duyulurken o anlar anbean kayıt altına alındı.

"Pis etini görmek zorunda mıyım?"

Video paylaşım platformlarından TikTok'ta video paylaşan 2 genç kız, çekim yaptıkları sırada başlarına gelen skandal olayı paylaştı.

Sokakta telefonun kamerasıyla video çeken genç kızlar, yaşlı bir kadının sarf ettiği "Allah sizin vücudunuza sedef hastalığı, cilt hastalığı versin. Senin pis etini görmek zorunda mıyım?" sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdı.

"Bakma o zaman"

Sinirlenen genç kız ise yürümeye devam ederek yaşlı kadına yanıt verdi. Sert tepki gösteren genç kız, "Bakma o zaman, sanane" ifadelerini kullandı.