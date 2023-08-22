BIST 7.771
DOLAR 27,21
EURO 29,56
ALTIN 1.660,23
YEREL

Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi

Belediye personeline küfür ederek tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun görevine son verildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle nedeni bilinmeyen olaydan ötürü tartıştı. Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi.

Görüntülerde Tatlısu’nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele “Sen de, eşin de hemen istifa edin” dediği fark edildi. Yaşanan olay ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Tatlısu görevden alındı

Olay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu’nun görevine son verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı