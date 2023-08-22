BIST 7.833
DOLAR 27,20
EURO 29,73
ALTIN 1.663,31
YEREL

Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi

Adana'da bir düğünde gelin ve damadın aileleri oyun oynarken kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga bir türlü bitmeyince sokağa taşarken, sokakta da gelin ve damat tarafları birbirine girdi.

Gelin de düğün salonundan çıkarak kavgayı önlemeye çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi. Kavga bir süre sonra, araya girenler ve polis tarafından sonlandırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı
A101 market fare yuvası gibi! Görüntüler müşterileri isyan ettirdi
A101 market fare yuvası gibi! Görüntüler müşterileri isyan ettirdi