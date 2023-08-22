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Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren 111 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Düzensiz göçmenlere yönelik son dönemde denetimlerini sıklaştıran İçişleri Bakanlığı'nın tüm teşkilatları, kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen göçmenler kıskıvrak yakalanıp Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülüyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde kent genelinde geniş katılımlı uygulama gerçekleştirildi.

Yasadışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 111 göçmen yakalandı. Ayrıca çok miktarda para ve demir kesme makasları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

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