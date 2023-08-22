Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı

Beyaz Futbol canlı yayınındaki Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) kavgası 'reyting kurgu' iddialarını gündeme getirmişti. Ahmet Çakar, "Rasim varsa ben yokum" sözlerini unutup 24 saat geçmeden stüdyoya geri döndü. İşte o anlar...

Beyaz TV'deki spor programı "Beyaz Futbol" yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) ve Ahmet Çakar canlı yayında kavga etti. Ahmet Kaçar, "Rasim varsa ben bir daha yokum" deyip stüdyoyu terk etti. Ancak ikili bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden tekrar aynı programda buluşup yayı yapmaya devam etti. Sosyal medyada kavganın reyting için kurgu olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İddia sahipleri "Biz demiştik" paylaşımları yaptı.

Ben Ahmet Çakar gibi ekran meraklısı bir adam değilim

Beyaz Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı, eski hakem Çakar'ın yorumlarına tepki gösterirken gerginlik başladı. ROK, "Ben Ahmet Çakar gibi ekran meraklısı bir adam değilim, ben sizler için buradayım, yazdım. Beni daha fazla konuşturmayın" dedi. Ertem Şener ve Sinan Engin ROK'u uyarıp sakinleştirmeye çalışırken Ahmet Çakar, "Bir daha söyle" dedi.

Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim

Bunun üzerine iyice çileden çıkan ROK, "Ben seninle konuşmuyorum, seni muhatap almıyorum, başka bir şey söylüyorum" diye bağırdı. Ahmet Çakar bunun üzerine programın yapımcısı ve sunucu Ertem Şener'e "Bu dakikadan sonra Rasim stüdyodan çıkmadığı sürece ben çıkarım. Ya Rasim gidecek, ya ben gideceğim" dedi.

Ertem Şener'e: Adam değilsin

Bu sırada Ertem Şener, "Hocam öyle bir şey yaparsan ben de çıkarım" dedi. Ahmet Çakar, Ertem Şener'e "Çıkmazsan adam değilsin" karşılığı verdi.

Ya sen terbiyesiz konuşuyorsun!

Ardından ROK'a dönen Ahmet Çakar, "Benimle terbiyeli konuşacaksın" deyince ROK da "Ya sen terbiyesiz konuşuyorsun, ben bir şey demiyorum ki" karşılığını verdi.

Ahmet Çakar sözünü yiyip döndü

Kavga görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından pekçok kullanıcı "Bu kavga her zamanki gibi reyting için kurgu" yorumları yaptı. Kavganın üzerinden 24 saat geçmeden Ahmet Çakar, "Rasim varsa ben bir daha programa çıkmam" sözünü yiyip Beyaz Futbol Stüdyosu'na döndü. İkili sarmaş dolaş olup, barıştı ve programa devam etti. Bu kez de "Biz demiştik kurgu diye" yorumları yapıldı.