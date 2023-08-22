BIST 7.723
DOLAR 27,20
EURO 29,64
ALTIN 1.662,14
YEREL

Zonguldak'ta alkollü sürücü alkolmetreye üflememek isteyince olanlar oldu! Polis arabasına tekmeler attı, laf saydı

Zonguldak Çaycuma'da polis ekiplerinin durdurduğu alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflememek için her yolu denedi.

Olay, gece saatlerinde Nihat Kantarcı (Seka) Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. hakimiyetindeki 06 GR 209 plakalı Honda marka otomobili ile caddede seyir halindeyken kontrol yapan trafik polisleri tarafından durduruldu.

Sürücünün şüpheli tavırlarından dolayı polis ekipleri şahıs ve araç üzerinde yoğunlaşarak inceleme yaptı. Aracından inen T.M. polise dakikalarca tepki gösterdi.

Ardından ekiplere hakaret ederek eliyle polis aracına vurmaya başladı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü T.M. takviye olarak gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Araç detaylı incelendikten sonra çekici çağırılarak olay yerinden kaldırıldı.

Gözaltına alınan T.M.’nin daha önce bazı suçlardan dosyası olduğu ve alkollü araç kullanmaktan ise ehliyetinin 6 ay süre ile el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı öyle böyle dalga geçmedi! CHP'nin kedisi 'Şero' konuşsa daha çok oy alırlar!"
Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı öyle böyle dalga geçmedi! CHP'nin kedisi 'Şero' konuşsa daha çok oy alırlar!"
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!