BIST 7.771
DOLAR 27,21
EURO 29,54
ALTIN 1.660,08
MEDYA

Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı öyle böyle dalga geçmedi! CHP'nin kedisi 'Şero' konuşsa daha çok oy alırlar!"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın akıllara zarar "Bu seçimde Konya'yı da alacağız" çıkışı dalga konusu olmaya devam ederken gazeteci Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı adeta gömdü. Altaylı, "Faik Öztrak yerine CHP'nin kedisi Şero konuşsa CHP'nin oyu daha çok artar" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu seçimde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız" iddiası siyaset ve medya kulislerindedalga konusu oldu. "Atma faik" esprilerinin ardı arkası kesilmezken, gazeteci Fatih Altaylı, Faik Öztrak'la öyle böyle dalga geçmedi! Altaylı'nın sözleri Faik Öztrak'ı çileden çıkaracak gibi...

Öztrak'ın psikiyatri kliniğine yatırılması lazım

CHP'nin Konya'daki oyunun yüzde 12-13 olduğunu hatırlatan Fatih Altaylı, bu oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiğini hatırlatıp, "Bu sağlıklı bir fikir yapısında olan insanın sarf edebileceği cümle değil. Psikiyatri kliniğine yatırılması lazım" dedi. 

O konuşunca CHP'ye oy veresin gidiyor

"CHP'de arasan ve 'CHP'den insanlar haz etmesin, tiksinsinler' diye birini arasan ancak bu kadar olur" diyen Fatih Altaylı, "CHP'nin çaycısı çıksa konuşsa çok daha sempatik olur, daha sempatik olur. Faik Öztrak konuşmaya başlayınca CHP'ye oy vereceğin varsa o da gidiyor" ifadelerini kullandı. 

Şero çıkıp miyavlasa daha iyi olur

Fatih Altaylı, CHP'nin fenomen kedisi Şero'yu hatırlatarak, "Faik Öztrak konuşacağına CHP’nin kedisi vardı Şerafettin, hayattaysa miyavlasın daha iyi. Şerafettin’i masanın üstüne koysunlar önüne de mikrofonu koysunlar o da miyav miyav miyav desin yemin ediyorum daha iyi. Şero çıkıp miyavlasa CHP'nin oları bir miktar daha artabilir." ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Düğünleri savaş alanına döndü! Damat ve gelinin ailesi birbirine girdi
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Ahmet Çakar tüm sözlerini yedi! Rasim Ozan varsa yokum' demişti! 'Kurgu kavga' diyenler haklı çıktı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de kaçak göçmenlere geçit verilmiyor! 111 kaçak göçmen yakalandı
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
İsmailağa cemaatine operasyon! 'Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak'
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
Kur'an'ı yakan Salwan Momika'ya sokakta dayak! Kurgu mu gerçek mi?
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
"Kirli önlüğüyle TOGG alamaz" denilen kadın: Plakayı da çek tatlım
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Şort giyen genç kıza yaşlı kadından akılalmaz sözler: Allah size sedef hastalığı versin
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Otomobille ezdiği kediyi çöpe bıraktı, kedinin can çekiştiği anlar içleri acıttı
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Canlı yayında kavga çıktı! Ahmet Çakar ve ROK birbirine girdi! 'Adam değilsin'
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı!
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar
İstanbul’da 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Meydan dayağı attılar