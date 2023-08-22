Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı öyle böyle dalga geçmedi! CHP'nin kedisi 'Şero' konuşsa daha çok oy alırlar!"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın akıllara zarar "Bu seçimde Konya'yı da alacağız" çıkışı dalga konusu olmaya devam ederken gazeteci Fatih Altaylı, Faik Öztrak'ı adeta gömdü. Altaylı, "Faik Öztrak yerine CHP'nin kedisi Şero konuşsa CHP'nin oyu daha çok artar" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu seçimde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız" iddiası siyaset ve medya kulislerindedalga konusu oldu. "Atma faik" esprilerinin ardı arkası kesilmezken, gazeteci Fatih Altaylı, Faik Öztrak'la öyle böyle dalga geçmedi! Altaylı'nın sözleri Faik Öztrak'ı çileden çıkaracak gibi...

Öztrak'ın psikiyatri kliniğine yatırılması lazım

CHP'nin Konya'daki oyunun yüzde 12-13 olduğunu hatırlatan Fatih Altaylı, bu oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiğini hatırlatıp, "Bu sağlıklı bir fikir yapısında olan insanın sarf edebileceği cümle değil. Psikiyatri kliniğine yatırılması lazım" dedi.

O konuşunca CHP'ye oy veresin gidiyor

"CHP'de arasan ve 'CHP'den insanlar haz etmesin, tiksinsinler' diye birini arasan ancak bu kadar olur" diyen Fatih Altaylı, "CHP'nin çaycısı çıksa konuşsa çok daha sempatik olur, daha sempatik olur. Faik Öztrak konuşmaya başlayınca CHP'ye oy vereceğin varsa o da gidiyor" ifadelerini kullandı.

Şero çıkıp miyavlasa daha iyi olur

Fatih Altaylı, CHP'nin fenomen kedisi Şero'yu hatırlatarak, "Faik Öztrak konuşacağına CHP’nin kedisi vardı Şerafettin, hayattaysa miyavlasın daha iyi. Şerafettin’i masanın üstüne koysunlar önüne de mikrofonu koysunlar o da miyav miyav miyav desin yemin ediyorum daha iyi. Şero çıkıp miyavlasa CHP'nin oları bir miktar daha artabilir." ifadelerini kullandı.