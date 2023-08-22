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Başıboş köpekler Eyüpsultan'da dehşeti yaşattı! Saldırıya uğrayan kadınlar canını zor kurtardı

İstanbul Eyüpsultan'da sürü halinde gezen sokak köpekleri yoldan geçen kadınlara saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadınlar kendilerini poşetlerle savundu. O anlar mahallenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan Göktürk’te önceki ay meydana gelen olayda, mahallelinin başı uzun süredir başıboş gezen köpeklerle dertteydi.

Sürü halinde gezen köpekler, sokakta tek başına yürüyen Nihal A. isimli bir kadına bir anda saldırdı. Saldırının ardından ısırılan talihsiz kadın, yaralanarak hastaneye gitti.

Sürü halinde kadınlara saldırdılar

Bir diğer mahalle sakini ise sürü halinde üzerine koşan köpeklere, elindeki poşetle karşılık verdi. Poşet sayesinde ısırılmaktan kurtulan vatandaş, ardından yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Mahallelinin aylardır yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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