Orman yanarken can pazarı! Çığlık çığlığa kaçıştılar: Baba çık baba çıkkkk...

ÇANAKKALE'de orman yangını sürerken bölgeden tüyleri diken diken eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının tehdit ettiği 10 köy ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kampüsü boşaltıldı. Boşaltılan evlerden 7'si küle döndü. Tahliye dilen vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

1500 hektarlık alanda yangın sürüyor. Alanın 800 hektarı orman, geri kalanı ekili alan. 83 kişi hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 8'i müşahade altında. 85 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan telef olurken 10 ahırda zayifat var.

Çanakkale'deki orman yangınından yürekleri ağızlara getiren görüntüler gelmeye devam ediyor. Yangının ortasındaki yerleşim yerinde hayvanlarını kurtarmak için çabalayan bir kişinin çocuklarının "çık baba çıkk" çığlıkları tüyleri diken diken etti.