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DÜNYA

Çocuğunun babası tarafından boğazından yere zincirlendi! Çığlıklarıyla komşularına seslendi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde çocuğunun babası tarafından alıkonulan bir kadının boğazına zincir vuruldu. Kadın, çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından kurtarıldı.

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde 16 Ağustos'ta akıl almaz bir olay yaşandı. Çığlık sesi duyulduğu ihbarı üzerine bir eve giden polisler, 2. katın penceresinde bir kadın olduğunu gördü.

Eve kapıdan girmeye çalışan polisler, başarılı olamayınca pencereye yöneldi. Merdivenle 2. katın penceresinden içeri giren polisler, bir kadını boynundan zincirlenmiş halde buldu. Kadının boynundaki zincirin yere sabitlendiğini gören polisler, baltayla zinciri kırıp kadını kurtarmayı başardı.

Ölümle tehdit edilmiş

Polisten yapılan açıklamada kadının, çocuğunun babası 36 yaşındaki Moises May tarafından alıkonulduğu, zincirlendiği ve ölümle tehdit edildiği belirtildi. May'in kadına şiddet uyguladığı ve saçını palayla kestiği öğrenilirken, 18 Ağustos'ta gözaltına alındığı aktarıldı.

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