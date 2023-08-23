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İstanbul'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! 35 göçmen ve organizatörlerin yakalandı anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de Mobil Park timi, gelen organize göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine göçmen dolu minibüse operasyon düzenledi. Baskında minibüsten inerek kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı. Minibüs şoförü ve organizatörlerin gözaltına alındığı o anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde devriye gezen Kağıthane Mobil Park timinin yanlarına gelen bir vatandaş, 68 ABD 842 plakalı beyaz renkli bir minibüste organize göçmen kaçakçılığı yapıldığını ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, cadde üzerinde Afganistan uyruklu Hasıbullah M.’yi yakaladı. Şahsın sorgusunun yapıldığı sırada ihbar edilen 68 ABD 842 plakalı aracın seyir halinde olduğu görülünce araç ekiplerce durduruldu.

Polisi görünce kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Sürücü Mehmet S.K. isimli şahsın sürgülü kapıyı açmasının ardından araçta 35 kaçak göçmen, polis ekiplerini görünce bir anda araçtan inerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan grubu ve araç sürücüsü Mehmet S.K.’yi yakaladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken araç sürücüsü Mehmet S.K. ifadesinde, “Adem C. isimli kişi bana göçmenleri alıp kaçırmamı istedi” dedi.

İnsan kaçakçısı tutuklandı

Bunun üzerine organizatör Adem C. de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan organizatör Adem C. “insan kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

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