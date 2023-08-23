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Batman'da kavga eden iki grup birbirini kurşun yağmuruna tuttu! 2 kişi yaralandı

Batman'da bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grubun kavgasında silahlar konuştu. İki kişinin yaralandığı kavgayı ihbar üzerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Y.T. (21) ve A.T. (25) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından her 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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