Denizli'de kanlı pusu! İşe gitmek için aracına binen genci böyle öldürdü

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde işe gitmek için aracına binen genci, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldüren tetikçinin cinayeti 25 bin liralık borcunun ödenmesi karşılığında işlediği ortaya çıktı. 3 gün boyunca bölgede keşif yapan tetikçinin kurduğu pusu saniye saniye kameralara yansıdı.

Serinhisar ilçesi Aşağı Mahalle'de 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kemal Akköse, cezaevindeki kardeşinin izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Borçları karşılığında tetiğe basmış

Soruşturmada gözaltına alınan Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse ile olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan annesi Aynur Kural tutuklandı. "Kan gütme düşüncesiyle öldürme" ve "azmettirme" suçlarından tutuklanan şüphelilerin, 25 bin liralık borcunun ödenmesi karşılığında anlaştığı tetikçi Şakir Hüsünbeyi (22) saklandığı bağ evinde yakalandı. Cinayeti işlemek için borçlarının ödenmesi karşılığında aileyle anlaşan Şakir Hüsünbeyi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçunu itiraf eden Şakir Hüsünbeyi'nin, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın ile arkadaş olduklarını ve cinayeti onların intikamını almak için işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Dakikalarca beklemiş

Kemal Akköse'nin hayatını kaybettiği kanlı pusuyu kuran Şakir Hüsünbeyi'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi. Yüzünü gizleyerek plakasız motosikletiyle olay yerine gelen saldırganın, çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfeği bir minibüse dayayıp dakikalarca gencin evinden çıkmasını beklediği, Kemal Akköse evinden çıkıp aracına bindiği esnada çuvaldan çıkardığı tüfekle gence 3 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra hızla koşarak motosiklete binip olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Cinayetten önce 3 gün bölgede keşif yaptığı kaydedilen tetikçinin suçu işlediği anlarda tutuklu babanın da gözcülük yaptığı öne sürüldü.