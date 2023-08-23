Vladimir Putin'in 'ihanet' röportajı yeniden gündem oldu
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in içinde bulunduğu uçağın düşmesinin akıllara Vladimir Putin'in yıllar önce verdiği röportaj geldi. Putin, röportajda affetmeyeceği tek şeyin ihanet olduğunu söylemişti.
Olay sonrası gözler Vladimir Putin'e çevrildi.
Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce verdiği röportaj gündem oldu.
Putin, Rus gazetecinin "Affedilemeyen nedir?" sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti.